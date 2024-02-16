РФ уже 24 раза ударила северокорейскими ракетами KN-23 по Украине, — генпрокурор

По словам Андрея Костина, точность северокорейских ракет KN-23/24 вызывает большие сомнения, потому что зафиксировано лишь 2 попадания из 24 выпущенных ракет.

Российские войска уже 24 раза ударили по населенным пунктам Украины баллистическими ракетами производства КНДР. Об этом заявил 16 февраля информационному агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Андрей Костин.

"На данный момент по меньшей мере 24 баллистические ракеты, предварительно, произведенные в Северной Корее, были использованы во время российских ракетных атак по территории Украины", — сообщил он.

И отметил, что всего за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес не менее 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет.

"Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения", — уточнил генпрокурор.

По словам Костина, наиболее массированная атака ракетами KN-23/24 была зафиксирована 7 февраля 2024 года. Тогда были атакованы три города: Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу). Удар ракетами КНДР, который причинил больше всего жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года по Харькову: тогда в результате обстрела центра города погибли три человека и 64 получили ранения.

"Во всех этих случаях попадания по возможным целям не зафиксировано", — подчеркнул прокурор.

И добавил, что информация о происхождении ракет подтверждается выводами Центрального исследовательского института вооружения Министерства обороны Украины и Межведомственной рабочей группы при Офисе генерального прокурора, которые детально проанализировали места попадания ракет и их обломки.

Чем отличаются северокорейские ракеты

По информации Костина, хотя эти ракеты имеют разные маркировочные номера, однако на них есть символы, указывающие на их северокорейское происхождение. По сравнению с российскими ракетами различаются также характер и объемы разрушений, вызванных этими ракетами — размер воронки, поражающее действие. Особенностью отличается также траектория их полета.

"То есть эти ракеты имеют больший диаметр, чем аналогичные модели российского и советского происхождения", — отметил генпрокурор.

Костин сообщил, что согласно предварительному анализу, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. Возможно также использование комбинированной боевой части. Установлена и максимальная дальность пуска ракет — до 650 км. Однако генпрокурор обратил внимание на то, что точность этих ракет вызывает сомнения.

"Из 24 выпущенных ракет известно о двух относительно точных попаданиях: НПЗ Кременчуг и техническая территория аэродрома Канатово. Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга (до нескольких километров и более) или взорвались в воздухе, или поразили жилые кварталы в Харькове", — отметил Костин.

Напомним, что ВС РФ 15 февраля запустили по Украине 26 ракет. Взрывы прогремели в Киеве и регионе, а также в Запорожье, Львове, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

15 февраля во время атаки на Киев противник направил ракеты различных типов, которые заходили в город с нескольких сторон. Все ракеты над столицей удалось сбить средствами ПВО.