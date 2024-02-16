"Наш боевой товарищ": Сырский проведал раненого на фронте журналиста (фото)

Главнокомандующий ВСУ отметил, что знает все репортажи военкора Дмитрия Евчина, поэтому не мог не приехать к нему в больницу. Отдельно Сырский поздравил журналиста с профессиональным праздником и вручил ему медаль с грамотой.

Новый Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский навестил в больнице военного корреспондента, который был ранен во время одной из поездок на линию фронта. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" 16 февраля.

Речь идет про журналиста Дмитрия Евчина, который еще в начале этого года был ранен на юге Украины. Практически месяц военный корреспондент находится в больничной палате, где проходит лечение.

Александр Сырский посетил его не просто так, а чтобы поздравить с Днем военного журналиста и вручить грамоту вместе с памятной медалью. Отдельно Главнокомандующий ВСУ пожелал журналисту скорейшего выздоровления и поблагодарил за работу, которую тот делает в военное время.

Главнокомандующий ВСУ посетил в больнице раненого военного корреспондента Дмитрия Евчина Фото: Крым. Реалии Главнокомандующий ВСУ посетил в больнице раненого военного корреспондента Дмитрия Евчина Фото: Крым. Реалии

"Мы знаем ваши репортажи, вы практически наш боевой товарищ, побратим. Поэтому я не мог сегодня к вам не заехать. Спасибо за то, что вы делаете для нас, информируете общество о тех событиях, которые у нас происходят. Дай Бог вам здоровья и скорейшего выздоровления. Я сегодня с большим удовольствием вручаю вам эту благодарность", — заявил Александр Сырский.

Стоит отметить, что съемочная группа издания "Крым. Реалии" попала под обстрел еще в середине января, когда отправилась в Запорожскую область. Тогда Дмитрий Евчин получил осколочное ранение в ногу.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции вблизи Авдеевки и Купянска. По его словам, по результатам работы приняли ряд важных решений по усилению боевых возможностей наших воинских частей и предупреждению действий врага.