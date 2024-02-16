Сохранить жизни и контратаковать: Генштаб объяснил возможный отход от Авдеевки (видео)

По словам представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, оккупанты превращают украинские города в руины и тогда попросту не остается защитных сооружений, чтобы эффективно удерживать оборону.

Российская оккупационная группировка продолжает наступление на Авдеевку. В свою очередь, для украинских воинов важно защищать каждый украинский город или село. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает "24 Канал".

"Миссия Вооруженных Сил Украины — это защита украинской территории, независимости, суверенитета", — заявил он, добавив, что неважно, как тот или иной город называется.

По его словам, учитывая то, что на украинской земле пролита кровь побратимов, сложно говорить о каких-либо отступлениях.

"Понятно, что с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принимается решение об оставлении определенных позиций. Но я понимаю вес своего слова, поэтому не могу говорить о каких-либо тактических перемещениях подразделений", — уточнил Ковалев.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский правильно высказался о том, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих — приоритетная задача. Ковалев напомнил, что не стоит забывать, какому серьезному врагу сегодня противостоит Украина.

Андрей Ковалев — о положении в Авдеевке (с 20:21)

Для победы нужны новейшие технологии

В контексте вопроса о человеческом ресурсе, даже с точки зрения математики, мы понимаем, что противостоять и побеждать можно только новейшими технологиями и креативными решениями, добавил он.

ВС РФ превращают украинские города в руины и тогда попросту не остается защитных сооружений, чтобы можно было удерживать оборонительные позиции эффективно. В подобных условиях командирам приходится принимать решения насчет тактических перемещений, чтобы сохранить возможность для контратак. По его словам, сохранение жизни и здоровья защитников превыше всего.

Напомним, что Украине нужно уничтожать 4500 танков и БМП ежегодно без американской помощи — таким сценарий победы Украины представляется журналистами Forbes.

Также сообщалось, что соотношение сил под Авдеевкой 1 к 7, при этом российские оккупанты "лезут из всех щелей", отметил военный обозреватель.