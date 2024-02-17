Украина получила новый пакет помощи от США: в МВД рассказали, что в него вошло (видео)

Соединенные Штаты передали следственным органам Украины 66 автомобилей, 250 дронов, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лабораторию.

В пятницу 16 февраля США передали Украине помощь для фиксации и выявления военных преступлений россиян. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что Украина получила техническую помощь от следственных подразделений. Речь идет о 66 автомобилях, 250 дронов, 9 системах 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лаборатории.

Сообщается, что Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поблагодарил власти США и лично Чрезвычайный и Полномочный Посол Бриджит Бринк за всеобъемлющую помощь Украине. По его словам, за два года отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал органам системы МВД помощи более чем на 287 миллионов долларов.

"США в очередной раз предоставляют нам большой пакет помощи, который поступит силам Национальной полиции Украины и подразделениям Государственной пограничной службы. Вы делаете огромный вклад в развитие и функционирование наших подразделений", – сказал Игорь Клименко.

Как рассказала Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, этот жесть говорит о том, что Штаты устойчиво поддерживают Украину.

"Мы оказываем эту помощь, чтобы ваши подразделения как можно безопаснее имели возможность собирать доказательства и доказывать миру те ужасные преступления, которые совершает армия России на территории Украины", — сказал он.

В МВД заявили, что в целом с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины США оказали помощь следственным подразделениям Национальной полиции Украины на 17 млн долларов.

Украина получила новый пакет помощи от США

Напомним, ранее Клименко говорил, что полицейских могут мобилизовать, если ситуация ухудшится. По словам главы МВД, сотрудники правоохранительных органов с начала полномасштабного вторжения увеличили свой функционал на 80%. При этом численность личного состава осталась прежней.