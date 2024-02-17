РФ разрабатывает ядерное космическое оружие: в СМИ рассказали о его опасности

Россия пыталась разработать противоспутниковое оружие в течение многих лет. В последние месяцы появился поток разведывательных отчетов об усилиях россиян создать ядерные противоспутниковые средства, в частности ядерный электромагнитный импульс.

Российская Федерация хочет разработать ядерное космическое оружие, чтобы уничтожать спутники. Во время детонации которого могла бы создаваться огромная энергетическая волна, которая бы и наносила поражение. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на собственные источники, которые знают больше об этом вооружении.

Несмотря на то, что оружие все еще разрабатывается и не на орбите, его использование может "пересечь опасный рубикон" в истории ядерного оружия и вызвать сбои в повседневной жизни. Оружие может создать импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые нарушат работу спутников, вращающихся вокруг Земли.

Журналисты рассказали, что в течение многих лет отслеживались попытки РФ разработать широкий спектр противоспутникового оружия. По информации одного из чиновников Минобороны США, в последние месяцы появился поток разведывательных отчетов, касающихся именно усилий россиян разработать ядерные противоспутниковые средства, в частности ядерный электромагнитный импульс (ЭМИ), РФ достигла прогресса.

По словам президента США Джо Байдена, разведывательное сообщество обнаружило "возможность запустить систему в космос, которая теоретически могла бы нанести вред", однако этого еще не произошло.

"Это не новая концепция, и как концепция восходит к поздней холодной войне", — сказал один из американских чиновников.

По его словам, опасения относительно любого возможного устройства ЭМИ заключается в том, что оно может сделать непригодными "большие части определенных орбит", создав "минное поле" из выведенных из строя спутников, которые станут опасными для новых спутников, которые могут вывести в космос для замены или ремонта существующих.

Напомним, в США распространили информацию о потенциальной возможности России развернули противоспутниковую ядерную систему. Кроме этого, появились предположения, что россияне могут разместить в космосе ядерное оружие, или то, которое может вывести из строя спутники США. Аналитики Defense Express рассказали, каким может быть это оружие.