"Нас ничто не остановит": ВСУ за утро сбили три истребителя РФ (инфографика)
По словам командующего ВСУ Николая Олещука, россияне за утро потеряли два Су-34 и один Су-35.
17 февраля украинские защитники на восточном направлении уничтожили сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его информации, российские борта были сбиты подразделениями ВС ВСУ. О судьбе экипажей информации нет.
В ежедневной сводке потерь армии противника за 17 февраля говорится, что за два года полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила 332 самолета противника и 325 вертолетов.
Тем временем ФСБ РФ заявила, что Воздушные силы ВСУ получили российские самолеты из-за незаконной их продажи Росавиацией. Речь идет о трех вертолетах Ми-9 и транспортных самолетах Ил-76. Враг утверждает, что борта Ил-76 могли использовать для доставки оружия и техники для ВСУ.
Сейчас Украина все еще ожидает, когда начнутся поставки западных современных истребителей F-16, которые должны стать серьезным укреплением для безопасности страны. Речь идет о перехвате крылатых ракет и дронов, а также о контроле над воздушным пространством и поддержке наземных войск.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что наша страна по-прежнему нуждается в современных системах ПВО, чтобы защищать свое небо и отодвигать Россию подальше.
Ранее Фокус писал, что российский самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, сбили на взлете.