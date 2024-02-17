На Закарпатье работники ТЦК поиздевались над ученым и незаконно мобилизовали, — нардеп

Мужчина показал военный билет, где была отметка, что он снят с учета в столичном районном ТЦК. В военкомате старый цветок забрали и оформили новый. Также вписали годность к службе и подписались вместо мужа.

В Закарпатской области незаконно мобилизовали ученого, который снял номер в одном из отелей. Его забрали прямо из комнаты и доставили в ТЦК. Историю мужчины рассказал депутат Верховной Рады и журналист Георгий Мазурашу.

"Гражданина Украины на Закарпатье "по беспределу" из гостиничного номера забрали пограничники, приписали "попытку незаконного пересечения границы" и передали военкоматам, которые тоже издевались над ним, военный билет с отметкой о снятии с учета забрали, оформили новый, написали что "годен", и с третьей попытки оформили в воинскую часть", — рассказал депутат.

По его словам, пограничники 31 января постучали в гостиничную комнату к гражданину, который много лет работал в столичном научном учреждении. Они якобы сказали, что подозревают, что он хочет незаконно пересечь границу. Его забрали, составили протокол и поместили в камеру, где он провел ночь. На следующий день мужчину отвезли в местный ТЦК и СП.

"Военкомату гражданин показал военный билет, где была отметка, что он снят с учета в столичном районном ТЦК. Закарпатский военкомат отправил "бойца" в подвал, а телефон забрали. На второй день оформили ему вместо забранного новый военный билет, оформили "пригодность", подписались за гражданина (потому что он отказывался подписывать). Ночью на автобусе повезли в в/ч под Львовом. Там его не взяли (вероятно, адекватные попались)", — пишет Мазурашу.

Он добавил, что когда ученому вернули телефон, он позвонил адвокату, который вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что у мужчины нет претензий к воинской части, на новый военный билет не отреагировали, сказали, что ничем не могут помочь и уехали.

Далее мужчину доставили в Ривненскую область, но там тоже ученого не приняли, потому что видели, что не для военной службы человек.

С Ривненщины повезли снова в ТЦК на Закарпатье, оттуда повторно завезли на Львовщину, где его оформили в другой воинской части.

"Мужчина позвонил в полицию. Написал заявление, что забрали его военный билет, что оформили новые документы, где подделали его подпись. Полицейские что-то там похихикали со знакомыми военными и уехали. Когда гражданина, наконец, отвезли на ВВК, там над ним тоже издевались, игнорировали его информацию о проблемах со здоровьем. На этих эмоциях он начал бросаться с ножом, который был в кармане, на тех врачей, которые его игнорировали, порезал себе вены. Но этого человека наша "совковая" неадекватная система все равно хочет загнать на фронт", — прокомментировал депутат.

Он задался вопросом, зачем Украине такие мобилизованные.

"Нам очень нужна "мобилизация здравого смысла", — резюмировал Георгий Мазураш.

В Закарпатском областном ТЦК и СП информацию распространенную депутатом пока не комментировали.

Напомним, что в Украине осудили за уклонение от призыва мужчину, который боялся мобилизоваться. Мужчина должен был прийти в военкомат, но проигнорировал повестку. Он объяснил свою неявку в ТЦК тем, что "уже много его знакомых пропали без вести или погибли", и попросил строго не наказывать.

Украинским ТЦК разрешили работать круглосуточно. Юрист Ростислав Кравец объяснил, будут ли вручать теперь повестки ночью и каких изменений в целом ожидать украинцам.