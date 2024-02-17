Второй раз за неделю: в Молдове обнаружили обломки Shahed возле границы с Украиной (фото)

По данным пограничной полиции, остатки от вражеского дрона лежали всего в 2 километрах от украинского региона. Граждан Молдовы призвали сохранять спокойствие, а власти начали предпринимать меры по безопасности.

В Молдове второй раз за неделю обнаружили обломки дрона-камикадзе Shahed-136/131 иранского происхождения, которыми Российская Федерация атакует мирные города Украины. Про находку сообщила пограничная полиция в своем Telegram-канале 17 февраля.

По данным правоохранительных органов, обломки лежали возле населенного пункта Новая Этулия Вулканештского района, который расположен недалеко от границы с Украиной на юге страны.

В Молдове второй раз за неделю обнаружили обломки Shahed Фото: Пограничная полиция Молдовы В Молдове второй раз за неделю обнаружили обломки Shahed Фото: Пограничная полиция Молдовы

"Около 16:40 были обнаружены другие фрагменты беспилотника, похожего на тип "Герань-2".Информация была оперативно передана компетентным органам, и доступ в район, где были обнаружены обломки беспилотника, был ограничен", — говорится в сообщении.

В пограничной полиции делятся, что поле, где лежали обломки, всего в 2 километрах от Украины. Власти уже предприняли необходимые меры для того, чтобы поддерживать порядок, мир и общественную безопасность более бдительно.

В Молдове второй раз за неделю обнаружили обломки Shahed Фото: Пограничная полиция Молдовы В Молдове второй раз за неделю обнаружили обломки Shahed Фото: Пограничная полиция Молдовы

"Чтобы предотвратить распространение ложной информации и избежать паники среди населения, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и информируйте себя только из первого источника", — предупредили жителей Молдовы представители правоохранительных органов.

Напомним, что 11 февраля уже появлялись данные о том, что в Молдове вблизи границы с Украиной обнаружили обломки дрона "Шахед". В пограничной полиции тогда заявили, что вероятнее всего он туда попал во время атаки по Украине в ночь с 9 на 10 февраля. Лежали "остатки" беспилотника рядом с тем же населенным пунктом, что и 17 февраля.