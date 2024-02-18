В Краматорске спасатели, возможно, нашли фрагменты тела бабушки погибшего 23-летнего юноши (фото)

Под завалами частного дома в Краматорске погибли 46-летняя женщина и ее 23-летний сын. В Славянске обстреляли здание "Пункта незламності" и социальной столовой — спасатели вытащили из-под завалов, предположительно, тело сторожа.

После ракетных обстрелов российских войск Славянска и Краматорска вечером 17 февраля есть погибшие и раненые. Сотрудники прокуратуры фиксируют последствия атаки. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура на своей странице в Facebook.

"17 февраля 2024 года, в 19:40, российская армия нанесла ракетный удар по центральной части Славянска. В результате атаки оккупантов было разрушено помещение, в котором располагались "Пункт незламності" и социальная столовая", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы прокуратуры, в загоревшемся здании находился сторож. Судя по всему, именно его тело утром 18 февраля среди завалов нашли спасатели.

Последствия обстрела в Краматорске

Последствия обстрела в Краматорске

Последствия обстрела в Краматорске

Последствия обстрела в Краматорске

Последствия обстрела в Краматорске

Последствия обстрела в Краматорске

17 февраля российские войска также обстреляли Краматорск. Попали в частный жилой дом, где находились три жильца.

"Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и 23-летний сын — их тела деблокировали. В ходе поисково-спасательных работ найдены и фрагменты тела, вероятно, бабушки погибшего юноши", — отмечается в публикации.

В больницу доставили супруг пенсионеров — 78-летнего мужчину и его 75-летнюю жену. Они получили травмы в собственном доме.

Сообщается, что обломками средств поражения и взрывными волнами повреждено больше 20 домовладений и автомобиль.

Прокуроры на местах документируют военные преступления представителей ВС РФ.

Напомним, что, по данным ОК "Запад", ВСУ разгромили наступление россиян на Запорожье.

Также сообщалось, что Дания передаст Украине всю свою артиллерию. По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредриксен, жителям Европы не стоит ждать, пока разрешится вопрос с финансированием поставок вооружений из США.