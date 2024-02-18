Захват Авдеевки: россияне уже не радуются ужасам войны, как после Бахмута и Соледара, — ISW

В РФ заявляют о 1500 украинских пленных в Авдеевке и "неорганизованном" выходе ВСУ. При этом доказательств не приводится, хотя Авдеевка — заметный участок фронта, к которому приковано внимание общественности.

"Институт изучения войны" не нашел подтверждений заявлениям российских источников, назвавшим выход украинских войск из Авдеевки неорганизованным и заявившим, что что это якобы стоило Украине значительных потерь. Россияне также утверждают, что взяли крупные группы ВСУ в окружение. Об этом сообщается в сводке ISW за 17 февраля.

Российские провоенные блогеры распространяют одни и те же видеоролики с захваченными под Авдеевкой горсткой военнопленных. Это подается в качестве доказательства, что ВС РФ удалось взять в окружение большие группы Сил обороны Украины.

Российские "военкоры" также сообщили, что ВСУ якобы понесли значительные потери в Авдеевке из-за беспорядочного отхода. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за последние сутки потеряли больше 1500 человек.

"Военкоры", как правило, широко тиражируют кадры с захваченными украинскими военнопленными погибшими в битвах, которые привлекают повышенное внимание. Опубликованные пока что записи не согласуются с официальными заявлениями РФ об украинских погибших и пленных.

В подтверждение заявлений о том, что выход ВСУ был плохо организован, публикуется мало видео с отступающими украинскими военными. По тому, что опубликовали российские источники, нельзя сделать вывод, что отвод войск носил хаотичный характер. Некоторые из блогеров РФ также публикуют кадры, на которых видно, как украинские войска, отходя, свободно передвигаются под открытым небом.

То, что не публикуется больше видеоподтверждений само по себе не опровергает заявления РФ, но отсутствие видеозаписей очень необычно для случаев, когда российские войска захватывают населенные пункты. Публикуются кадры работы беспилотников в районе, где действует 1-й армейский корпус т.н. "ДНР", включая и Авдеевку. Но российские войска часто преувеличивают потери Украины, чтобы таким образом масштабнее показать собственный успех.

Сейчас в информационной среде РФ уже не прославляют ужасы боевых действий так, как это делали связанные с ЧВК "Вагнер" информационные ресурсы во время захвата Соледара и Бахмута зимой и весной 2023 года. Но все же Авдеевка — значимый участок фронта, и отсутствие видеозаписей выглядит необычными, если описываемые события в действительности происходили так, как заявлено.

Напомним, что, по оценкам ISW, успех российских войск в Авдеевке стал возможен из-за того, что россияне впервые за время большой войны обеспечили поддержку с воздуха наземным войскам.

Также сообщалось, что в ISW допускают дефицит ракет для ПВО, с которым могут столкнуться ВСУ. Нужно значительное количество систем ПВО, чтобы наносить удары по российским самолетам.