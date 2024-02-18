Захват Авдеевки: войска РФ наступают на поселок Ласточкино, – командование ВСУ (видео)

Подразделения Сил обороны Украины отвели из Авдеевки на новые и более выгодные позиции. Однако россияне не успокаиваются: за последние сутки они 14 раз атаковали расположенный рядом населенный пункт.

После захвата Авдеевки российские военные наступают в направлении поселка Ласточкино Донецкой области. Об этом cообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Все подразделения Сил обороны Украины, которым угрожала блокировка, отвели на новые и более выгодные позиции. Украинские войска продолжают выполнять боевые задачи, добавил спикер.

"Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", — уточнил Лиховой.

Оккупационные войска пытаются наступать на населенный пункт Ласточкино, расположенный возле Авдеевки и за сутки там было отбито 14 атак.

Сырский 17 февраля заявил о выходе украинских сил из Авдеевки. Карта DeepState

ВС РФ также атакуют и на Марьинском направлении, но безрезультатно. За сутки украинские защитники отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка и Победа.

На Запорожском направлении вражеские группировки 13 раз атаковали позиции ВСУ западнее Вербового и Работино.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский ранее называл потери россиян в Авдеевке. За четыре месяца интенсивной фазы противостояния противник потерял более 47 тысяч солдат.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил о выходе украинских сил из Авдеевки. Данное решение приняли, чтобы войска РФ не окружили подразделения ВСУ.