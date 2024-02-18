Оккупанты расстреляли шестерых защитников, оставшиеся на позиции "Зенит", — DeepState

Российские войска окружили территорию "Зенита", где оставалось пятеро раненых и один невредимый военный. Их убили оккупанты.

Украинская армия отошла из Авдеевки. Одна из групп раненых бойцов оказалась в окружении. Эвакуация не пришла, а враг захватил позиции и расстрелял украинских военных. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Аналитики воссоздали хронологию событий на территории бывшей воинской части "Зенит" в Авдеевке. Российские источники опубликовали в сети видео, на которых заметны расстрелянные тела бойцов ВСУ в помещении Гаража №1. На территории "Зенита" есть позиция Музей, где и расположен Гараж №1.

По хронологии враг прорвался к Царской охоте через подземную трубу, которая находится в 1500 метрах севернее "Зенита". Российские военные начали там закрепляться, а параллельно продолжали давление из Опытного. Эти две силы смогли объединиться и окружить "Зенит".

13 февраля у украинских военных в окружении начали заканчиваться боеприпасы и запасы воды. Далее была неудачная попытка выйти из окружения бойцами, которых враг и расстрелял в результате. Заявляется, что дальше была дана команда прорываться с боем малыми группами с позиций. Дальше держать оборону было бесперспективно. Как раз в эти дни произошла ситуация, которую описал военный в своем Инстаграме. Командиры сказали сжечь все и бросить раненых.

Сообщение военного об Авдеевке

14 февраля военные начали выходить из "Зенита" малыми группами. Раненым военным пообещали эвакуацию, которая должна была прийти 15 февраля. В Гараже №1 оставалось шестеро военных: пятеро раненых и один боец, который остался с побратимами. Один из бойцов с позывным "Панда" напишет: "Мне по*уй, что со мной будет, а ребят жалко".

15 февраля ориентировочно в 12 дня на позицию пришли оккупанты. 16 февраля в российских медиа стали публиковать видео с телами бойцов. Поэтому аналитики приходят к выводу, что враг расстрелял военных 15 февраля, в тот же день, как оккупанты захватили позицию.

"Ни хлеба, ни х*я, и воды осталось полбутылки", — напишет накануне гибели еще один защитник, который на кадрах оккупантов так и останется лежать с бутылкой воды после смерти.

Авторы отмечают, что серия ошибок и затягивание с решительными действиями привело к трагедии. Оккупанты в очередной раз доказали, что им безразличны все правила ведения войны.

На момент написания новости украинское командование не комментировало ситуацию.

Напомним, 18 февраля в командовании ВСУ сообщили, что войска РФ наступают на поселок Ласточкино после падения Авдеевки.

17 февраля в 3-й штурмовой сообщили, что выход ВСУ из Авдеевки продолжается в сложных условиях.