Производство Су-35 растет, несмотря на запрет на микрочипы: почему это удается Москве (фото)

В 2020 на стендах производственной площадки КнААЗ находилось всего два Су-35, а в 2023 их количество возросло до 29. Всего на вооружении ВКС РФ, по разным оценкам, находится 114 таких машин.

Несмотря на западные санкции, ограничивающие поставки микросхем и деталей для полупроводников, Россия, похоже, способна сохранить, а возможно, и увеличить производство своих передовых истребителей Су-35. Как сообщает чешский информационный центр НАТО, количество самолетов на заводе "Сухого" в Комсомольске-на-Амуре выросло до 29 машин к октябрю 2023 года.

Такие данные приводятся на основе эксклюзивных спутниковых снимков российского предприятия, которые были предоставлены специалистами технологической компанией SpaceKnow. Они использовали свое уникальное приложение IMINT, которое с помощью искусственного интеллекта анализирует события, происходящие на больших территориях.

Специализированный алгоритм SpaceKnow, который автоматически обнаруживает и идентифицирует самолеты, был использован для изучения серии высококачественных снимков, предоставленных спутниками SkySat компании Planet Labs, за период с апреля 2020 года по октябрь 2023 года. Результаты анализа раскрыли любопытные детали, сообщили в Центре.

Если в 2020 году на стендах производственной площадки Су-35 обычно появлялось максимум два самолета одновременно, то в следующем году их было уже от 11 до 16 машин. А в октябре 2023 возле сборочных залов "припарковалось" уже 29 таких истребителей.

Снимок территории завода по производству Су-35. Апрель 2022. Источник: Natoactual.cz

Снимок территории завода по производству Су-35. Октябрь 2023. Источник: Natoactual.cz

Вместе с тем в SpaceKnow отметили, что строго точных данных о том, сколько новых самолетов сошло с конвейера не существует, но, предположительно, новые самолеты припаркованы в прилегающих к сборочным цехам зонах. Кроме того некоторые машины пока можно увидеть на изображениях без покраски, а расположение "припаркованных" самолетов неоднократно менялось.

Это соответствует выводам обширного анализа, проведенного Американским центром анализа европейской политики CEPA. В материале говорится, что Россия смогла наладить производство 30-35 новых самолетов Су-35 за последние месяцы. По разным оценкам, на бумаге на вооружении ВКС РФ находится 114 таких машин.

Несмотря на строгое эмбарго на импорт микрочипов и полупроводниковых деталей, необходимых для современной военной техники, Россия умело преодолевает эти ограничения. Обозреватели BNN Breaking пишут, что Москве удалось импортировать эти критически важные компоненты на сумму около 1,2 млрд долларов через страны-посредники.

"Этот стратегический маневр не только подчеркивает ограничения международных санкций, но и демонстрирует способность РФ адаптироваться перед лицом невзгод", — подытожили авторы публикации.

Напомним, согласно информации ISW, 17 февраля Силы обороны Украины сбили три российских истребителя — два Су-34 и один Су-35 — над Донецкой областью. По некоторым российским источникам, Су-35 был сбит в результате дружественного огня.