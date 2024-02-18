Войска РФ тестируют в Украине гиперзвуковой ракетный комплекс "Гермес", — ISW

По данным российских СМИ, перспективный комплекс управляемого ракетного оружия появится на передовой в Украине в скором времени.

Российский источники 17 февраля сообщили, что ВС РФ проводят испытания гиперзвукового ракетного комплекса "Гермес" в ходе боевых действий в Украине и на полигонах в РФ. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 17 февраля.

7 февраля российские СМИ писали, что перспективный комплекс управляемого ракетного оружия может появиться на передовой в Украине в скором времени.

Аналитики называют этот комплекс одним из ярких примеров "долгостроя" в российском вооружении и высказывают сомнения в том, будет ли решена проблема обеспечения комплекса целеуказанием.

Тактический ракетный комплекс Гермес

ТРК "Гермес"

"Гермес" — гиперзвуковой ракетный комплекс, которым можно управлять в наземном или воздушном режиме. Система также может применяться как противокорабельная ракета или система береговой обороны.

Разработкой и производством системы "Гермес" занимается Тульское конструкторское бюро приборостроения. Российские войска завершили испытания авиационного варианта в 2003 году. Широкой общественности комплекс представили 22 февраля 2009 года.

Полный список возможных носителей комплекса пока не известен. На сайте производителя для примера указан вертолет Ка-52 и Су-39.

Напомним, что Украина одной из первых получит новейшие французские дроны-камикадзе. Франция разрабатывает перспективные дроны-камикадзе, технология находится на экспериментальном этапе.

Также сообщалось, что в РФ рассказали о темпах производства разведывательных беспилотников "Орлан". Его главный конструктор Роман Иванов говорит, что порядка 70% всех данных с поле боя оккупационная группировка фиксирует именно благодаря этим дронам.