"Через три месяца": Боррель рассказал, когда решится ситуация на поле боя в Украине

По мнению главы дипломатической службы Евросоюза, союзники Киева слишком часто колебались в вопросах поставок ВСУ нового вооружения. Если бы Запад действовал решительнее, события на фронте могли бы развиваться иначе.

Ситуация на поле боя в Украине разрешится через три месяца. Такое мнение высказал глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломата спросили о наличии средств и механизмов у Евросоюза для завершения вооруженных конфликтов в мире, в том числе в Украине. Боррель ответил, что надо создавать фонды, иметь волю для осуществления целей и понимание того, что "мир пребывает в ситуации войны".

По его словам, союзники должны действовать намного быстрее и решительнее в вопросе оказания помощи Киеву. Боррель признал, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставок ВСУ новых типов вооружения. Если бы блок действовал решительнее, ситуация на фронте могла бы развиваться иначе.

"Мы увидим через три месяца, что-то будет решено на поле боя. Мы не можем ждать, когда в каких-то странах закончатся выборы. Это какое-то другое измерение политики. В нынешней ситуации нужно действовать гораздо решительнее и конкретнее. У нас много стратегий, но мало действий", — рассказал Боррель.

Основной задачей на ближайшее время дипломат назвал "совместные действия европейских стран на текущие вызовы".

"Чтобы работать вместе, нужно сработаться в течение какого-то времени, должны быть определены механизмы для единогласного решения, на все это уходит время… Я думаю, на самых высших уровнях, на средних уровнях и, может быть, общественное мнение еще не в совершенно в новом ментальном настрое", — заключил глава дипслужбы Евросоюза.

Напомним, российские оккупанты недавно захватили Авдеевку и уже наступают на поселок Ласточкино Донецкой области. Украинские подразделения отвели на новые и более выгодные позиции.

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что нашел возможность передать ВСУ в ближайшие несколько недель сотни тысяч боеприпасов для артиллерийских установок. Ранее Прага была заинтересована в боеприпасах от оружейных компаний из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.