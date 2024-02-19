Погибли в один день: в Виннице попрощались с закадычными друзьями из бригады "Ярость" (фото)

23-летние Артур (Артем) Иванишин и Вадим Кондратюк были волонтерами, членами Винницкого молодежного совета и помощниками местного депутата. Защищали Родину герои с февраля 2023 года.

В Виннице попрощались с павшими воинами объединенной штурмовой бригады "Ярость" 23-летним Артуром (Артем) Иванишиным и 23-летним Вадимом Кондратюком, которые были друзьями и погибли в один день — 14 февраля. Об этом сообщает "Суспільне".

В издании рассказали, что Иванишин под псевдонимом "Депутат" учился на третьем курсе Винницкого торгово-экономического института ДТЭУ по специальности "менеджмент", а Кондратюк под псевдонимом "Юрист" закончил ДонНУ имени Василия Стуса и мечтал стать правозащитником. Оба были волонтерами и членами Винницкого молодежного совета.

По словам директора VinSmart Центра Дмитрия Миры, военные были настоящими и надежными друзьями, которые еще совсем юными пришли в Молодежный совет в 2017 году.

"Смотрели, знакомились и за короткое время активно начали участвовать в молодежной жизни города, волонтерили, проводили акции. Играли в футбол, волейбол, ездили в лес — проводили военные лагеря, спали в палатках. За это время стали, как родные. Были всегда на связи: звонили, спрашивали как дела. К сожалению, больше звонков и встреч не будет", — говорит Мира.

Кроме того, оба защитники были помощниками депутата ВГС Светланы Яровой. Они принимали граждан, первыми реагировали на обращения и помогали жителям в решении проблем.

"Несмотря на то, что работа помощников депутатов городского совета не оплачивается, они на общественных началах делали больше, чем многие люди делают за деньги. Помню, на фестивале "Винница ФудФест" Вадим отвечал за организацию Аллеи общественных организаций. Это был единственный пункт, по которому у меня не было проблем. Они делали все профессионально. Очень классные ребята, таких я больше не знаю", — рассказала Яровая.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины двое друзей-военных вместе вступили в ряды ВСУ и защищали Родину в составе объединенной штурмовой бригады "Ярость".

Боевой побратим защитников под псевдонимом "Заяц" вспоминает, что военный путь с Артемом и Вадимом он начал в один день в феврале 2023 года. Воины вместе проходили обучение в Виннице, а затем были направлены в Одессу.

"Там ближе и познакомились. Ребята занимались дронами, имели опыт аэроразведки. Предложили мне попробовать вместе с ними помогать нашим ребятам — быть их глазами на боевых задачах. Научили меня практически всему: пользоваться крапивой, летать на дронах", — отмечает военнослужащий.

"Заяц" добавляет, что когда они попали на ротацию, в то время это было одно из самых тяжелых направлений — Бахмутское.

"Вместе выполняли боевые задачи. В самые "горячие" точки, в которые я заезжал — я заезжал с этими ребятами. С ними я был в местах, где на самом деле чувствовал страх, но от ребят такого никогда не видел. Вскоре должны были приехать на свадьбу к третьему парню — Игорю, который погиб вместе с ними", — рассказал военный.

О гибели побратимов "Заяц" узнал во время отпуска — 14 февраля.

"Когда я услышал, что "Юрист" и "Депутат" — "двести", не мог в это поверить. Я собирал свои вещи, чтобы ехать домой. Так сложилось, что в предыдущий отпуск, в сентябре, я хоронил своего лучшего товарища, который погиб в Марьинке. И теперь — снова на похоронах боевых товарищей. Это не просто друзья, это побратимы. Мы с ними жили в поле, в домах, находились в окопах. Это ребята с большим сердцем, которые останутся в моей памяти до последних дней. Низкий поклон перед родителями за таких ребят", — подчеркивает он.

Прощались с защитниками в Церкви Воскресения Христова. В последний путь пришли провести героев родные, знакомые, друзья, одноклассники, побратимы, полицейские и горожане. Среди них классная руководительница защитника Артема Иванишина — Нина Чмиль. По ее словам, что по паспорту имя защитника — Артур, но в жизни парень всегда называл себя Артемом, поскольку это имя нравилось больше.

"Артем, Артур — это человек, который всегда был амбициозен, который выбирал свой путь. И даже то, как его называли. Он всегда был светлым. Как и каждый ребенок в школе, пытался выразить себя, проявить. Это было во всех его поступках. Это человек, в середине которого всегда светило солнце. Сейчас бы хотелось бы чтобы он сиял жизнью. Но сегодня мы его провожаем. Искренняя память ему, светлая память герою. Он навсегда в наших сердцах", — вспоминает Чмиль.

Похоронили Артура (Артема) Иванишина и Вадима Кондратюка на Аллее Славы Героев, что на Сабаровском кладбище.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в результате жестоких боев на фронте погиб известный реконструктор Роман Кулик из Тернопольской области. Он был участником десантно-штурмовых войск и принимал активное участие в деятельности волонтерских организаций.