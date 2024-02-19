В Мариуполе прогремели взрывы: на побережье мог упасть горящий самолет РФ, — Андрющенко (фото)

Подконтрольные оккупантам паблики пишут, что российская ПВО якобы перехватила над Мариуполем баллистическую ракету ATACMS.

Во временно оккупированном Маруполе Донецкой области слышны взрывы. В районе поселка Рыбацкое, что в 14 км от города, вероятно, сбит российский самолет. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Подконтрольные оккупантам паблики пишут, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила над Мариуполем баллистическую ракету ATACMS.

По словам Андрющенко, прозвучало два взрыва, после чего воздушная цель упала над Приморским районом Мариуполя в направлении села Рыбацкое. Точное место падения установить пока невозможно, ведь все подъезды к месту катастрофы окружили оккупанты. Советник городского головы предполагает, это мог быть вражеский самолет или БПЛА размером с самолет.

По предварительной информации, воздушная цель была сбита на обратном движении из Донецка в направлении Приморско-Ахтарска (Эйск).

Фото: скриншот

Жители временно оккупированного Мариуполя в соцсетях подтверждают взрывы и падение самолета в море.

Напомним, 13 февраля в Мариуполе "прилетело" по месту расположения войск ВС РФ. Громко было в Приморском районе и в 23-м микрорайоне. Оккупанты информировали о работе ПВО.

6 февраля жители села Кременевка в Донецкой области слышали взрывы в месте дислокации личного состава ВС РФ и установок ПВО. На месте попадания местные жители заметили дым и пожар.