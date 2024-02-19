Корректировал удары по военным госпиталям: СБУ задержала агента разведки РФ (фото)

По данным следствия, подозреваемым оказался 45-летний уроженец Луганска, который весной 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента российской военной разведки, который готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области. Об этом 19 февраля сообщает СБУ на официальном сайте.

Как отмечается в релизе, главной задачей корректировщика было выявление узловых железнодорожных станций, через которые на фронт шла военная техника для ВСУ.

Кроме того, агент должен был определить точные координаты складов с боеприпасами и другим вооружением украинских войск, а также локации госпиталей, где лечились украинские военные.

"Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по украинским объектам. Таким образом они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск", — уточнили правоохранители.

Агент российской разведки — кто он

Как установило расследование, фигурантом расследования стал 45-летний луганчанин, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

В начале 2024 года он был дистанционно завербован представителем ГРУ Вооруженных сил России через своего знакомого — боевика оккупационной группировки РФ, которая дислоцируется на временно оккупированной части территории Луганской области.

Для коммуникации агент и его соратник использовали анонимные чаты в мессенджере, а передачу разведданных агент осуществлял в виде фото украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности. За каждое выполненное задание фигурант получал от российского ГРУ "зарплату".

Во время обысков в квартире задержанного изъяты мобильный телефон с доказательствами его переписки с российской разведкой и банковская карта, на которую перечисляли вражеские деньги.

Как сработали силовики

Сотрудники СБУ провели операцию на опережение — разоблачили российского агента еще до передачи им данных, задокументировали его преступные действия и задержали в собственном доме. Благодаря быстрому реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения безопасности подразделений украинских войск.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", — констатировали следователи.

Напомним, 15 февраля СБУ заочно сообщила о подозрении певице и народному депутату 8-го созыва Таисии Повалий, которая оправдывает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и публично поддерживает Кремль.

9 февраля подозрение получил клирик УПЦ (МП), который снимал видео с провокациями возле Киево-Печерской лавры. По данным следствия СБУ, священник получал инструкции от блогера Анатолия Шария. Во время обыска у церковного деятеля нашли сим-карты для телефонов и переписку с Шарием.