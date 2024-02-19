"Наименее надежный член НАТО": правительство Орбана отказалось встретиться с сенаторами США, — WP

Представители Штатов раскритиковали все более "теплые отношения" Венгрии с Россией и Китаем и отметили, что Будапешт "сопротивлялся и ослаблял санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации".

В воскресенье, 18 февраля, двухпартийная делегация сенаторов США посетила столицу Венгрии с официальным визитом и призвала правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Однако, по информации The Washington Post, члены венгерского правительства отказались встречаться с сенаторами.

В издании напомнили, что Венгрия является единственной из 31 члена НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции.

Приезжие сенаторы объявили, что подадут в Конгресс совместную резолюцию, которая осуждает вероятное "отступление от демократии" в Венгрии и призывает правительство премьер-министра Виктора Орбана снять блокирование трансатлантической интеграции Швеции.

"Со вступлением (Швеции в НАТО — ред.) Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым нациям во всем мире", — сказал сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, во время пресс-конференции в посольстве США в Будапеште.

Тиллис и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Жанна Шахин являются авторами соответствующей резолюции. К ним в делегации в Будапешт присоединился сенатор Крис Мерфи, демократ от Коннектикута.

Шахин выразила разочарование тем, что ни один член правительства Венгрии не принял приглашение встретиться с делегацией, однако она "надеется и оптимистично настроена" на то, что присоединение Швеции будет подано на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся 26 февраля.

Мерфи отметил, что отказ правительства Орбана от встречи был "странным и тревожным".

"Мы здесь достаточно мудры в политических вопросах, чтобы знать, что если премьер-министр Орбан хочет, чтобы это произошло, тогда парламент может двигаться вперед", — заверил он.

Орбана назвали "наименее надежным членом НАТО"

Ранее в феврале сенатор США Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд и председатель Комитета по иностранным делам Сената, поднял перспективу введения санкций против Венгрии за ее поведение и назвал Орбана "наименее надежным членом НАТО".

Что еще отметили в резолюции

В резолюции сенаторы также отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но указывают на ее неспособность выполнить предыдущие обещания по одобрению заявки Швеции на вступление в НАТО.

Кроме того, резолюция сенаторов критикует все более "теплые отношения" Орбана с Россией и Китаем и отмечает, что хотя Венгрия "открыла свои двери" для украинских беженцев, которые бегут от вторжения Москвы, она также "сопротивлялась и ослабляла санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации".

Орбан заявил, что Венгрия "может скоро смягчить"

По информации издания, в своей субботней речи в Будапеште Орбан отметил, что законодательная власть Венгрии "может скоро смягчить".

"Это хорошая новость, что наш спор со Швецией приближается к завершению. Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента", — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий заявил, что Венгрия присоединилась к коалиции стран НАТО по разминированию Украины. Соответствующее соглашение было подписано в Брюсселе.