Такие предупреждения прозвучали в столице Кыргызстана Бишкеке на шестой встрече секретарей советов безопасности, посвященной афганской проблематике.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Запад в разжигании конфликтов по всей России, добавив, что соседние страны на Кавказе вскоре могут столкнуться с "хаосом". Об этом сообщает Newsweek.

Николай Патрушев работал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в КГБ в Санкт-Петербурге. Он известен как сторонник жесткой линии Кремля. В своем интервью российским изданиям он оправдывал решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Патрушева считают возможным сменщиком Путина.

Предупреждения соседям прозвучали 16 февраля в столице Кыргызстана Бишкеке на шестой встрече секретарей советов безопасности, посвященной афганской проблематике. Патрушев обвинил Запад в разжигании конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке ради сохранения глобального доминирования. По его словам, Вашингтон может извлечь выгоду из такого "хаоса".

Он заявил, что встреча в Бишкеке проходила на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки, причиной чему послужило стремление Запада любой ценой сохранить свое доминирование.

"При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей западники готовы идти на все", — также отметил он.

Самым ярким примером тому, по словам Патрушева, служит продолжающийся военный конфликт в Украине, с помощью которого глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение РФ.

Патрушев повторил нарратив Кремля, согласно которому, НАТО ведет опосредованную войну с РФ, предоставляя Украине военную помощь.

"Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать армяно-азербайджанскому урегулированию", — добавил он.

Напомним, что, по словам журналистов, только одно оружие защитит Украину от повторения авдеевского сценария в других городах.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, после захвата Авдеевки россияне уже не радуются ужасам войны, как это было после Бахмута и Соледара.