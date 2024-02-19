Немецкая компания Dynamit Nobel Defense планирует выпуск Panzerfaust 3 в Украине, — СМИ

По данным журналистов, соглашение дочернего предприятия израильской Rafael и АО "Украинская оборонная промышленность" подписали 17 февраля в Украине.

Немецкая оружейная компания Dynamit Nobel Defense GmbH (DND) и украинская государственная компания АО "Украинская оборонная промышленность" рассматривают возможность совместного производства в Украине ручного противотанкового гранатомета Panzerfaust 3. Об этом сообщает портал hartpunkt.de.

Соответствующее соглашение между руководителями двух компаний было заключено 17 февраля в Украине.

Представитель DND рассказал в интервью журналистам, что окончательную сборку Panzerfaust 3 могли бы проводить украинские компании. Пока обсуждаются нюансы сотрудничества.

"На втором этапе также возможно полноценное лицензионное производство в Украине", — говорится в публикации.

Производство в Украине также разгрузило бы ограниченные производственные мощности в Бурбахе (земля Северный Рейн-Вестфалия), где находится предприятие DND, а в Германии компания могла бы сосредоточиться на выпуске другой продукции, такой как RGW 110 (РПГ, пришедший на смену Panzerfaust 3).

Panzerfaust 3

Спустя 30 лет после того, как РПГ Panzerfaust 3 приняли на вооружение Бундесвера, он стал популярным оружием во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину. ВСУ получают гранатометы последней версии Panzerfaust 3-IT DM72 A1 со складов Бундесвера и других стран. Против российских боевых танков и бронетехники их применяли с первых месяцев войны.

Характеристики Panzerfaust 3

вес Panzerfaust 3-IT — около 15 кг;

может противостоять любым современным российским боевым танком даже с динамической защитой на дистанции 400 м;

максимальная дальность — 920 м.

Dynamit Nobel Defense

Компания Dynamit Nobel Defense была основана в 1865 году Альфредом Нобелем, на сегодня это дочерняя компания израильского государственного оружейного концерна Rafael. Главным образом предприятие известно своим портативным противотанковым оружием (RGW 60, RGW 90, RGW 110) и каноническим Panzerfaust 3.

Напомним, что, если в США утвердят пакет помощи Украине на 60 млрд долларов, ВСУ получат дальнобойные версии ракет ATACMS.

Также сообщалось, что российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего Ми-8 для ВСУ, нашли с 12 пулевыми ранениями в испанском городе Вильяхойоса (провинция Аликанте). Возможно, он погиб еще 13 февраля.