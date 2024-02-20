"Не решаются подлетать": Игнат назвал причину снижения активности авиации РФ

Российские оккупанты понимают, что защитники могут их достать и "уже так нагло они себя не ведут", уверяет представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В результате сбития российских самолетов украинскими Силами обороны вражеская авиация значительно уменьшила свою активность в воздушном пространстве. Об этом сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, некоторое время после ответных атак по технике ВС РФ, россияне стараются не приближаться.

"Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения самолетов российских, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. А чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны", — отметил он.

Как уверяет Игнат, российские оккупанты понимают, что их могут достать и "уже так нагло они себя не ведут".

"И летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно и значительно меньше", — добавил спикер Воздушных Сил.

Сбитие самолетов РФ в феврале

Напомним, в понедельник, 19 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что утром Воздушные силы Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

В воскресенье, 18 февраля, украинские защитники ликвидировали еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В тот же день воины уничтожили 12 ударных дронов типа "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59.

17 февраля Силы обороны Украины сбили три российских истребителя — два Су-34 и один Су-35 над Донецкой областью. Судя по всему, задействовали резервные запасы ПВО, чтобы прикрыть вывод войск из Авдеевки.

12 февраля "Военный курьер" сообщил, что в Украину "долетел" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подбитый самолет заметили во время транспортировки в РФ из Украины.