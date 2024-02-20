"Есть все для защиты": Лукашенко назвал системы вооружения, с которыми Беларусь готова к войне

В случае глобального конфликта, отметил политик, Минску не следует рассчитывать на дипломатическое урегулирование, а необходимо быть готовыми к войне и ментально, и стратегически.

Беларусь обладает всеми необходимыми для своей защиты системами вооружения. В частности, речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и зенитно-ракетных комплексах С-400. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, передает БЕЛТА.

"Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", — сказал Лукашенко.

Белорусски политик назвал те системы вооружения, которыми обладает армия страны для нанесения такого ущерба. Прежде всего, это оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" с дальностью поражения до 300 км. Эти системы могут быть оснащены ядерными боеголовками, поэтому Лукашенко назвал их "важнейшим элементом сдерживания любого противника".

Также Лукашенко отметил наличие двух зенитных ракетных дивизионов С-400 и новейших образцов белорусских РСЗО "Полонез-М", которые недавно были приняты на вооружение.

Готовность к войне

В ходе совещания белорусский политик обозначил первоочередные задачи для силовых структур. Он добавил, что Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически. При этом, естественно, в качестве основного геополитического противника Лукашенко назвал страны Западной Европы.

"Какие у западноевропейских политиков есть реальные причины расширять состав различного рода коалиций и военно-политического альянса? К чему эти совершенно абсурдные неправовые санкции, масштабная милитаризация, демонстративная игра мускулами, в том числе военная активность вблизи наших границ? Какие у них для этого основания? Кто им угрожает? И когда такое было в истории, что мы кому-то угрожали?" — задал Лукашенко ряд вопросов своим чиновникам, и тут же заявил, что он якобы знает "причины интереса" к белорусским землям.

По его словам, страны Запада якобы "будут брать силой тех, кто не с ними", а в случае глобального конфликта надеяться на дипломатическое урегулирование или же на нормы международного права не следует.

"Сегодня крайне важно не просто реально оценивать обстановку и понимать, что происходит, но и оперативно действовать. И надо действовать на упреждение. Мы все, в первую очередь люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в конце августа 2023 Беларусь получила очередной комплект ОТРК "Искандер-М". По словам заместителя командира бригады ВС Беларуси, это очередной и не последний эшелон с комплексами, предоставленными Российской Федерацией.