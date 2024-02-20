"Самая горячая точка в мире": в 3-й ОШБр рассказали о ситуации на Авдеевском направлении (видео)

Третья отдельная штурмовая бригада поставила рекорд по уничтожению вражеской пехоты, техники за последние несколько дней пребывания на Авдеевском направлении. Командир подразделения "Terrа" говорит, что россияне потеряли 4 тысячи личного состава убитыми и ранеными.

Авдеевское направление сейчас является самой горячей точкой на карте мира. Такое мнение высказал командир подразделения "Тегга" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Николай Волохов (позывной "Абдулла") в эфире телемарафона.

По его словам, россияне применяют всю номенклатуру оружия, в том числе, химическое. Враг фактически никогда не перестает штурмовать.

"Насколько здесь сложно? Давайте в сравнении: в свое время я думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным — это самое сложное место российско-украинской войны, но когда я приехал сюда, эта планка повысилась. Я думаю, что не совру, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире", — сказал Волохов.

В то же время позиции, которые занимает подразделение "Terrа", Волохов оценивает как достаточно защищенные, с них можно эффективно выполнять боевые задачи.

Россия имеет большой ресурс как человеческий, так и экономический, добавил командир подразделения "Terrа", впрочем потери врага значительны.

"Это все имеет достаточно ограниченную эффективность. Третья отдельная штурмовая бригада поставила рекорд по уничтожению вражеской пехоты, техники за тот небольшой период времени, когда мы здесь находимся. Врагу нанесены потери в 4 тысячи личного состава. Это двухсотыми и трехсотыми", — заявил Волохов.

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на 20 февраля. Фото: DeepState Фото: DeepStateMAP

Утром 20 февраля Генштаб ВСУ в своей сводке отмечал, что в течение суток наши бойцы на Авдеевском направлении отбили девять вражеских атак возле ряда населенных пунктов, в том числе Невельского, Первомайского и Северного.

Напомним, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что в ближайшее время ситуация на поле боя будет тяжелой не только на Авдеевском направлении, а также на юге и на севере Украины, в частности в районе Харьковской области и Купянска.

Аналитики Института изучения войны не исключают, что перед возобновлением наступательных операций российские войска, вероятно, перебросят на Авдеевское направление подкрепления с других участков фронта.