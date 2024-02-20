"Не стыкуется с парным обвесом Ту-95": 2 ракеты РФ не долетели до Украины (фото)

Количество выпущенных по Украине ракет не стыкуется с количеством тех, которые долетели. Поэтому эксперт считает, что ракет РФ, которые упали где-то в России, должно быть больше.

В РФ по дороге в Украину "потерялись" 2 ракеты Х-101. Одну из них нашли в Волгоградской области в РФ. Об этом сообщил военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Тем временем в Еланском районе Волгоградской области было найдено следующее! Что это? Storm Shadow? Scalp-EG? Нет, это российская крылатая ракета Х-101, которая 15 февраля не долетела до Украины", — проинформировал эксперт.

Он отметил, что в тот день по территории Украины ВС РФ выпустили 12 ракет Х-101/555/55, а с той, что упала, должно было быть 13.

"Но это не сильно стыкуется с парным обвесом Ту-95МС. То есть, другими словами, где-то по полям и лесам России должна быть, согласно логике, как минимум еще одна такая ракета", — отметил Коваленко.

Напомним, 28 декабря министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине уже работают гибридные комплексы ПВО FrankenSAM.

2 января РФ атаковала Киев ракетой Х-101, которая была изготовлена в 4 квартале 2023 года.