ВС РФ атаковали Киев ракетой Х-101, изготовленной в 4 квартале 2023 года, — Defense Express

Эксперты получили фотографию сбитой ракеты Х-101, которая имеет зашифрованный серийный номер. Дешифровка показала, что боеприпас изготовили совсем недавно.

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Во время первого массированного обстрела Украины в 2024 году российские войска запустили ракеты Х-101. По крайней мере одна из них была изготовлена в 4 квартале 2023 года. Об этом сообщает Defense Express.

Авторы издания получили фотографию сбитой ракеты Х-101. На ней четко заметен серийный номер, который позволил установить дату изготовления. Этот факт может подтвердить мнение, что ВКС РФ не били ракетами по Украине, потому что надо было накопить достаточное количество ракет для масштабных обстрелов.

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В РФ изменили маркировку ракет, пишут журналисты. Обычно ракета имеет десятизначный серийный номер, который наносится на каждую часть ракеты. Маркировка позволяла установить происхождение компонентов к крылатой ракете. Россияне еще с января 2023 года пытаются скрыть эту информацию, в частности в январе просто стирали болгаркой серийный номер.

Боевая часть ракеты Х-101, которую сбили 2 января 2024 года Фото: Defense Express

Сейчас ситуация изменилась. Враг пытается усложнить дешифровку серийного номера. Первые шесть цифр на ракете — "сплошная абракадабра". Ранее у изделий, изготовленных в 2023 году номер начинался с "315", "263" имели номера ракет, изготовленных после 2020 года.

Серийный номер напоминает "абракадабру", но его дешифровали Фото: Defense Express

Авторы пришли к выводу, что указание на 4 квартал 2023 года есть в сбитой ракете Х-101. Оно "вшито" в общий номер в цифре 9. Они отняли от седьмой цифры в серийном номере пять и вышли на цифру 4 квартала. Вероятно, оккупанты пошли на усложнение, чтобы максимально скрыть возможное происхождение комплектующих, которые используются для производства крылатых ракет для атаки Украины.

Отмечается, что применение ракеты, которую изготовили в 4 квартале 2023 году не означает, что ракетный арсенал РФ исчерпывается. Однако он может демонстрировать, что темпы ракетных ударов будут зависеть от объемов производства новых ракет.

Напомним, 2 января в ГСЧС показали спасение людей и тушение пожаров в Киеве после удара "Кинжалами".

По данным КГВА, в результате удара по Киеву погибло 2 человека, еще 43 получили ранения.