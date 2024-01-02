Обстрел "Кинжалами": в ГСЧС показали спасение людей и тушение пожаров в Киеве (фото)

Согласно заявлению ГСЧС города Киева, большинство пострадавших районов расположено на правобережье столицы. Враг повредил жилые дома, поэтому людей пришлось выводить на свежий воздух.

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Работники ГСЧС продолжают работать на локациях в Киеве, поврежденных в результате массированного ракетного удара РФ 2 января. Из дома в Соломенском районе спасены около 200 человек, есть двое погибших и почти 60 раненых. О деталях преодоления последствий российского обстрела рассказала пресс-служба ГСЧС города Киев на странице Facebook.

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ВС РФ ударили по Харькову "Кинжалами": в городе десятки пострадавших, есть разрушения (фото)

Указывается, что спасатели работают в семи районах столицы. Приходится выводить людей из точек возгорания, тушить огонь, разбирать руины в поиске пострадавших.

Соломенский район. Загорелся многоквартирный дом, из которого вывели 134 человека и спасли 57. Получили различные травмы 29 человек. Также известно, что погибло двое украинцев.

Подольский район. Загорелись три склада (3 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. кв. м), автосалон (300 кв. м). В результате ракетного обстрела повреждены элементы газораспределительной сети — вентиль и труба. На месте работают соответствующие службы.

Святошинский район. Произошел пожар в нежилом помещении. Площадь возгорания 5 кв. м — его потушили.

Оболонский район. Загорелся склад площадью 2 тыс. кв. м. "Пожар локализован, ликвидация продолжается", — сообщили в ГСЧС.

Печерский район. Есть незначительные пожары в двух недостроях — все потушили.

Деснянский и Голосеевский район. Обломки ракет РФ упали на открытых площадках, написала пресс-служба. Последствия падения оперативно ликвидировали.

Отметим, из десяти районов Киева от ракет РФ пострадало семи. При этом пострадавшие районы есть на левом (один) и на правом (шесть) берегах Днепра.

Какие районы Киева пострадали от удара РФ 2 января Фото: Из открытых источников

На фотографиях можно увидеть кадры спасения людей в Киеве. Пресс-служба ГСЧС показала, как из дома выносят украинца и как тушат пожар.

Спасатели работают на месте разрушения после удара РФ 2 января Фото: ГСЧС Спасатель выносит пострадавшего в Киеве Фото: ГСЧС

В кадр попал жилой многоквартирный дом, в котором российский удар разбил окна и повредил фасад.

Дом в Киеве, поврежденный ударом РФ Фото: ГСЧС

На другой фотографии — кадры пожара, который охватил одну из локаций, пострадавших от удара РФ 2 января.

Киев — пожар после удара РФ Фото: ГСЧС Пламя на месте падения обломков ракет РФ Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — детали удара 2 января

ВС РФ ударили по Украине различными типами ракет, — об атаке сообщили в Воздушных силах ВСУ. После этого стало известно о звуках взрывов, которые прозвучали в Киеве и Харькове. Впоследствии стало известно о падении обломков ракет в столице, — мэр Виталий Кличко рассказал о пожарах и разрушениях. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе погиб один человек, и еще 40 ранены.

По итогам отражения атаки РФ Воздушное командование написало, что враг использовал ракеты "Кинжал" и Х-101. Удалось сбить 72 российских снаряда, заявили украинские силы ПВО.

Напоминаем, во время воздушной атаки на Украину произошел взрыв в 200 км под Воронежем. Российские власти, что дома были повреждены авиаракетой, которая случайно выпала из самолета.