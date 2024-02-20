Смогли пробраться в село: ВС РФ пошли в наступление на Ласточкино колонной бронетехники, — DeepState

Оккупанты пытались штурмовать позиции 225 ОШБр силами 6 БМП и 1 танка. также в штурме участвовала пехота, но была "нейтрализована" сбросами с дронов.

В районе Ласточкино в Донецкой области Силы обороны разгромили колонну вражеской техники и отбили штурм. Об этом 20 февраля сообщили аналитики DeepState.

"К*цапы наступали колонной на Ласточкино. Уроды полезли на позиции 225 ОШБр силами 6 БМП и 1 танка. На одной из коробок была пехота, которая разбежалась, но была почти вся уничтожена сбросами. Остальные БМП подорвались или были подбиты. Танк, к сожалению, сумел убежать. Перед этими еще была попытка пид**ской разведки на багги в составе 8 человек — все были ликвидированы также", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью два российских оккупанта пробрались в село, но эта "акция" закончилась для них печально — их уничтожили украинские защитники.

Карта боев за Ласточкино по состоянию на 20 февраля

Ночью аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ имеют продвижение в районе Ласточкино.

Напомним, что 18 февраля в ОСУВ "Таврия" сообщили, что после захвата Авдеевки ВСУ РФ наступают в направлении Ласточкино Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил о выходе украинских сил из Авдеевки. Такое решение было принято, чтобы войска РФ не окружили подразделения ВСУ.