Для дискретизации командования ВСУ: РФ продвигает фейковые страницы Сырского в соцсетях, — ЦПД
По данным Центра противодействия дезинформации, ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию рф по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Россия активно распространяет фальшивые аккаунты в социальных сетях, якобы принадлежащие главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому, с целью дискредитации его авторитета. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.
По данным источника, украинские правоохранительные органы смогли обнаружить масштабную дезинформационную кампанию Кремля, которая направлена на дискредитацию нового главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих", — говорится в сообщении.
Также в ЦПД отметили, что для распространения пропаганды и фейков про командование ВСУ РФ использует такие социальные сети Facebook, Instagram, X и Telegram.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.
Президент отметил, что ожидает от Сырского разработку детального плана действий ВСУ на 2024 год, в частности он должен быть реалистичным и учитывать текущую ситуацию на фронте.
А также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский еще до назначения на новую должность дал интервью, в ходе которого сообщил о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте.