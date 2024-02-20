"Например, не поступят в вуз": в Раде не исключают отказ в услугах детям уклонистов

Целесообразность предоставления государственных услуг может касаться граждан, не желающих выполнять свой гражданский долг по защите Родины, а также тех, кто не стоит на воинском учете.

Государство может отказать в услугах детям людей, которые уклоняются от мобилизации и не стоят на воинском учете. Такой пример в интервью"Телеграфу" привел народный депутат от "Батьківщини", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Политик рассказал, что сейчас продолжаются дискуссии относительно новых норм мобилизационного законопроекта. По словам нардепа, методы побуждения выполнять законы, должны быть соразмерными.

Он не исключил, что граждане, которые не желают выполнять свой гражданский долг, защищать Родину, а также не стоят на воинском учете могут остаться без государственных услуг. Как пример, он привел отказ детям уклонистов учиться в высших учебных заведениях. По его словам, руководство предлагает рассмотреть целесообразность предоставления государственных услуг в таком случае.

"Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз, или ты сам не поступишь в ВУЗ", — заявил Ивченко.

Народный депутат назвал нормальным процессом, когда мужчины стоят на воинском учете. По его словам, это нормальный процесс, а также обратил внимание на опыт Израиля.

Ивченко отверг возможность блокировки счетов, поскольку "человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал, это неправильно". По его мнению, стоит применять другие меры, но в обязательном порядке граждане должны придерживаться воинского учета.

Напомним, 20 февраля юрист Сергей Савинский объяснил, могут ли сельские головы вручать повестки мужчинам. Работники ТЦК вместе с представителем местного совета и правоохранителями могут ездить по адресам военнообязанных и вручать повестки. По его словам, у сельских голов нет полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта во время всеобщей мобилизации в Украине.