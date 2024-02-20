Против гражданских Польши готовят провокацию, в которой обвинят Россию и Беларусь, — Лукашенко

Экстремистские акции, по словам белорусского политика, должны организовать "боевики, которые находятся на территории Украины, Польши и Литвы".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что польская и американская разведка готовятся к провокациям против гражданского населения Польши. Политик провел совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, на котором озвучил соответствующее заявление, сообщает "Белта".

Он отметил, что по всем сценариям уже есть соответствующая информация. Экстремистские акции, по его словам, должны организовать "боевики, которые находятся на территории Украины, Польши и Литвы".

"Готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что уже такие случаи в истории были. В качестве примера Лукашенко припомнил действия руководителя Третьего Рейха Адольфа Гитлера, который организовал такую операцию на границе с Польшей, чтобы спровоцировать начало военных действий.

Ситуация на границе Украины и Беларуси

В конце января армия Беларуси вблизи границы с Украиной установила блокпосты и задействовала ССО. Командование соседнего государства утверждает, что в приграничных регионах запланированы учения, к которым привлечены бойцы Сил специальных операций и подразделения БПЛА.

В СМИ 15 февраля сообщили, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции в части Гомельской области возле границы с Украиной. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, активных действий на белорусско-украинской границе не фиксируется.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля заявил о задержании украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, украинцы якобы с помощью БПЛА и по болотам перешли границу и перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий.

Напомним, 20 февраля Лукашенко назвал системы вооружения, с которыми Беларусь готова к войне. В случае глобального конфликта, отметил политик, Минску не следует рассчитывать на дипломатическое урегулирование, а необходимо быть готовыми к войне и ментально, и стратегически.