В РФ в результате обстрела Белгородщины погибли четверо российских оккупантов: подробности

РосСМИ сообщают об атаке ВСУ два дня подряд пропускной пункт "Нехотеевка". Его якобы обстреливали минами и из РСЗО "Град" с территории Харьковской области.

В России на днях во время обстрела пострадали российские военные. Несколько из них были убиты, несколько — получили ранения. Об этом пишет российское независимое издание ASTRA.

Отмечается, что первый обстрел якобы со стороны Украины, вероятно, из села Долбновка Харьковской области, произошел ночью 18 февраля ночью. По пропускному пункту "Нехотеевка" прилетели 17 мин. Из-за этого ранения получили двое российских оккупантов, которые там находились.

19 февраля утром произошел второй обстрел, пишет издание. На этот раз по пункту пропуска якобы работали из РСЗО "Град".

"Стреляли, вероятно, из села Басово Харьковской области по местности рядом с селом Грузское. Четверо военнослужащих скончались на месте происшествия. Еще трое были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Командование ВСУ обстрелы Белгородщины не комментировало.

Напомним, что командование РФ переправило сводный полк 116 бригады Росгвардии в Белгородскую область, вооружив его танками, боевыми бронемашинами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что ракета, которой 15 февраля был нанесен удар возле торгового центра в Белгороде, вероятно, принадлежит Вооруженным силам Российской Федерации.