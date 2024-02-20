"После президентских выборов": Коваленко назвал 2 направления, где активизируются ВС РФ

По словам военно-политического обозревателя, противник хочет начать более интенсивную мобилизацию, чтобы набрать необходимое количество человеческого ресурса. Оккупанты верят, что это обеспечит им наступательные возможности.

Российские оккупанты продолжают активные действия на линии фронта и после захвата Авдеевки в Донецкой области могут планировать наступление еще на двух направлениях. Об этом завил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо.TV" 20 февраля.

По его словам, вероятнее всего, противник намерен продолжать борьбу на поле боя и может активизироваться возле Купянска Харьковской области, а также в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

"Именно этими двумя направлениями будут заниматься оккупанты. Особенно давление на наши позиции возрастет после президентских выборов в России. Поскольку после выборов они начнут более интенсивную мобилизацию. Эта мобилизация позволит им до сентября набрать соответствующее количество человеческого ресурса, чтобы значительно усилить возможности их наступательных сил возле Купянска и Часового Яра", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно эксперт отметил, что ВС РФ хотят еще возобновить наступательные действия в направлении города Угледар. На данном этапе оккупанты там не сильно активные, однако в ближайшее время все может измениться. Связано это с тем, что они концентрируют там силы и средства.

"Было мнение, что они вообще могли начать наступательные действия в направлении Угледара до начала нового года. Однако сейчас они выжидают пока будет полностью захвачена Новомихайловка. Затем они планируют дальше продвигаться с северного направления к Угледару", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в 3-й ОШБр рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. Бойцам ВСУ удалось установить рекорд по уничтожению вражеской пехоты, техники за последние несколько дней пребывания на Авдеевском направлении. Командир подразделения "Terrа" говорит, что россияне потеряли 4 тысячи личного состава убитыми и ранеными.