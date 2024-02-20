"Они могли бы воевать": оборонный комитет Рады обсуждает мобилизацию заключенных, – нардеп

Как рассказал Юрий Здебский, также обсуждается вопрос возможного освобождения от наказания тех осужденных, которые пойдут воевать.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривает возможность мобилизации заключенных и осужденных. Об этом рассказал народный депутат Украины, член комитета Юрий Здебский изданию "LIGA.net".

По его словам, решение по этому вопросу будет. Есть некоторые статьи, по которым осуждены люди, и их можно мобилизовать.

"Они могли бы воевать", — сказал он.

Нардеп также отметил, что также обсуждается вопрос возможного освобождения от наказания тех осужденных, которые пойдут воевать.

"Это еще обсуждается, поскольку ко всем этим людям нужны разные подходы. Надо понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания", — сказал народный депутат.

По его словам, Вооруженным силам Украины нужны люди, а потому этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем.

"Со следующей недели будем рассматривать законопроект и уже более детально пройдемся по всем вопросам", – резюмировал Здебский.

Напомним, что ранее Министр юстиции Денис Малюська уже говорил о том, что ВСУ могут пополнить украинцами с судимостью. Сегодня в Украине есть не менее 50 тысяч человек с судимостью, которые могут пополнить ряды ВСУ. Кого из них можно мобилизовать, будут решать ТЦК, ориентируясь на оценку рисков.

Также СМИ сообщали, что к новому законопроекту о мобилизации подали более 1300 правок. Теперь эти правки должны рассмотреть, и это займет "определенное время". Члены комитета спрогнозировали, когда законопроект смогут вынести в зал парламента.