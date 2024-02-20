"Не будет препятствий": Зеленский назвал ключевое условие для завершения войны (видео)

По словам украинского президента, реальное окончание войны невозможно, если преступники не получат по заслугам. Киеву необходима поддержка союзников, чтобы мир снова вернулся на континент.

Реальное окончание войны невозможно, если справедливость полностью не будет возобновлена. Российская Федерация должна понести наказание за все совершенные преступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам Хельсинской комиссии США 20 февраля.

По его словам, противник разжег это противостояние, убивал людей, пытал, депортировал детей и взрослых и одновременно пытался потушить пламя свободы и сопротивления на территориях, которые были временно оккупированы.

Слушание на тему "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины: уроки Нюрнберга" проходило в том же зале, где после Второй мировой войны правосудие помогало заложить основы новой и длительной защиты жизней и человеческих прав.

"Пусть на пути правосудия не будет препятствий! Так же, как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство… С одной стороны, плохая новость, что и теперь, спустя столько лет, человечеству приходится возвращаться к Нюрнбергским принципам, чтобы наказать новое масштабное русское зло, которое идет по стопам Гитлера. А с другой стороны — все же хорошая новость, что есть кому вернуться к этим принципам и осуществить правосудие", — заявил Владимир Зеленский.

Мир увидел, продолжает президент, как российская армия сжигает украинские города и села. Также каждый мог услышать про массовые убийства на оккупированных территориях, которые совершали оккупанты.

По последним данным практически 20 тысяч детей были депортированы со своих домов, но это только подтвержденные случаи. В реальности их может быть сотни тысяч. Соответственно, Россию нужно засудить так же, как и в свое время нацизм. Это ускорит такой желанный мир.

"Мир, который так же, как и после Второй мировой, будет базироваться на осуждении военных преступлений. Мир, который обеспечит счастливую и безопасную жизнь для следующих поколений. Мы можем принести такой мир вместе, в единстве и со всей необходимой поддержкой", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 17 февраля Владимир Зеленский заявлял, что США не смогут быть стратегическим партнером Украины без предоставления помощи. По его словам, пакет от Вашингтона жизненно необходим Киеву и никакой альтернативы быть не может. Мир должен показать Путину, что он не сможет победить.