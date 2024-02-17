США не смогут быть стратегическим партнером Украины без помощи, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, пакет от Вашингтона жизненно необходим Киеву и никакой альтернативы быть не может. Мир должен показать Путину, что он не сможет победить.

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Украина ожидает, что ее стратегический партнер в лице Соединенных Штатов Америки все же одобрит выделение помощи для Украины, ведь альтернативный вариант Киев не устроит. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с вице-президентом Америки Камалой Харрис в Мюнхене.

По его словам, сейчас Киев находится в ожидании того, что в Вашингтоне все же примут правильное решение и будет возможность помочь бойцам ВСУ на поле боя. Все зависит от Конгресса.

"Для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно президент Украины заявил, что не видит сценарии, при которых стратегический партнер занимает подобную позицию и отказывается дальше помогать стране, которая попала в сложное положение. Он рассчитывает, что союзническая позиция будет сохранена.

Что касается договора о гарантиях безопасности с США, которые были уже подписаны с рядом европейских стран, то Киев надеется, что об этом удастся договориться с Вашингтоном сразу после того, как помощь будет разблокирована.

"Мы должны и дальше быть вместе — Украина и Америка, весь мир, все наши партнеры. Мы должны и дальше добавлять абсолютно необходимой безопасности, достигать общих результатов, увеличивать устойчивость нашего сопротивления российской агрессии и ежедневно доказывать Путину, что его ненависть к людям и свободе никогда не победят единство свободного мира", — продолжил Владимир Зеленский.

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Напомним, 17 февраля сообщалось, что в Конгрессе рассказали, когда Палата представителей проголосует за помощь Украине. Конгрессмен Майкл Маккол сказал, что спикер Майк Джонсон, скорее всего, хочет сперва пройти через процесс ассигнований до 8 марта, а уже после заняться дополнительными выделениями средств.