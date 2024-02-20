Нашли в Азовском море: куда делся российский летчик Су-35, который ВСУ сбили под Мариуполем

Тело погибшего военнослужащего нашли примерно через полчаса после инцидента в 1 км от берега. Все это время он находился в ледяной воде Азовского моря.

Российские блогеры сообщают, что пилот истребителя Су-35, который сбили Силы обороны на востоке Украины, успешно катапультировался и даже звонил командирам с мобильного телефона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Fighterbomber капитан ВС РФ Илья Туманов, который был помощником штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34.

"Летчик с Су-35 вчера после катапультирования традиционно выходил на связь с командованием по старому, доброму сотовому телефону. Я это написал не так х*хлам, как нашим военачальникам, которые за последние 50 лет так и не осилили решить проблему с аварийной связью. Не решена она и сегодня" — написал Туманов.

В анонимном телеграмм-канале "Досье шпиона" сообщают, что пилот истребителя Су-35, который дрейфовал в Азовском море, таки погиб.

"В небе вблизи Мариуполя был сбит российский истребитель Су-35. Летчик успешно катапультировался. Тело погибшего военнослужащего нашли примерно через полчаса после инцидента в 1 км от берега. Все это время он находился в ледяной воде Азовского моря. Спасти не успели. Замерз", — говорится в сообщении.

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук подсказал оккупантам специальную поисково-спасательную систему, чтобы те могли искать сбитых "братьев".

"Напомню, есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система — Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов. На фото — сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) — ищите "братьев" в этих районах. Не благодарите", — написал Олещук.

Что известно о погибшем пилоте

Погибшим пилотом оказался 28-летний капитан ВКС РФ Федор Грабовецкий. Он является выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. С начала полномасштабного вторжения он служил в 18-м гвардейском штурмовом авиационном полку (в/ч 78018). Участвовал в боевых операциях с 2023 года.

"Воинской части военнослужащего до сих пор неизвестны обстоятельства гибели их летчика. Среди военнослужащих ВКС РФ распространяется информация о работе своей ПВО. Однако стоит отметить, что после инцидента с А-50 и обвинений в сторону местных подразделений ПВО они скорее "пропустят" воздушный объект, чем нажмут на "пуск", — сообщили в "Досье шпиона".

Напомним, что в субботу, 17 февраля, на участке воздушного командования "Восток" украинские военные уничтожили сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35. Два из них упали где-то в районе 70-120 км от линии фронта.

Напомним, утром 19 февраля в районе поселка Рыбацкое прогремели взрывы. Подконтрольные России паблики писали, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила баллистическую ракету ATACMS. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении вражеского самолета.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны ликвидировали один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С.