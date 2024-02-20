"Уместнее, чем находиться в тюрьме": кого из осужденных хотят мобилизовать, — Минюст

Правительство рассматривает привлечение в армию трех категорий осужденных украинцев. Заместительница министра Елена Высоцкая рассказала, что предпочтение будут отдавать мотивированным воевать.

Заместительница главы Министерства юстиции Елена Высоцкая рассказала, над мобилизацией каких категорий заключенных размышляют в Украине. Об этом известно из ее комментария "Суспільному" от 20 февраля.

Чиновница объяснила, что сейчас рассматривается возможность мобилизации в ВСУ таких трех категорий:

граждан, у которых есть судимость;

тех, кто отбывает наказание в местах заключения;

пожизненно заключенных.

Высоцкая отметила, что сейчас в Украине есть почти 26 тысяч человек, которые были приговорены к пожизненному заключению.

"И их характеристики, и их состояние, и состояние здоровья, и моральное состояние, и желание присоединиться у них также разное. Поэтому мы прежде всего видим преимущество у тех, кто мотивирован. А уже во-вторых, ищем юридические конструкции, юридические возможности освобождать таких людей, для того, чтобы они помогали отсекать агрессию", — объяснила заместительница министра.

Чиновница рассказала, что в первую очередь правительство рассматривает мобилизацию осужденных, которые уже отбыли наказание.

"Поэтому в проекте закона, который сейчас рассматривается о мобилизации, мы предусматриваем именно такую возможность — предоставить людям, которые имеют судимость, то есть которые являются свободными, уже отбыли наказание, никаких претензий у страны к ним с юридической точки зрения нет, чтобы этот статус не мешал им в первую очередь", — подчеркнула Высоцкая.

Она добавила, что также рассматривается вариант, чтобы заключенные или осужденные выполняли в ВСУ вспомогательные функции. По словам замглавы Минюста, это было бы "уместнее, чем просто находиться в тюрьме".

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что осужденных нужно мобилизовать принудительно. Он отметил, что каждый гражданин обязан защищать родину, и совершение преступления в прошлом не должно на это влиять.

Также Малюська отмечал, что решение о мобилизации граждан с судимостью должны принимать в ТЦК. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек.