"Приходится жертвовать": Кулеба назвал одну из причин, почему ВСУ вышли из Авдеевки

По словам украинского дипломата, западным партнерам пора принимать решения более оперативно, ведь каждый день дебатов в одном месте — смерти в другом.

Украине удалось бы сохранить полноценный контроль над Авдеевкой в Донецкой области, если бы не некоторые нюансы. Речь про помощь от партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

По его словам, город на Донбассе был под контролем Украины длительное время. С момента наступления ВС РФ удавалось обороняться, ведь ВСУ получаели необходимые артиллерийские боеприпасы.

Партнерам необходимо принять решение о выделении пакетов помощи для Украины, ведь это поможет сохранить жизни людей.

"Причина, по которой им (ВСУ, — ред.) приходится жертвовать собой и умирать, заключается в том, что кто-то все еще обсуждает решение. Я уважаю внутреннюю политику и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает смерть в другом месте", — заявил Дмитрий Кулеба.

Также украинский дипломат заявил, что война продолжается и Россия не намерена делать никаких пауз на линии фронта. Это еще одна причина, по которой поставки вооружения должны продолжаться дальше.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что ВС РФ изменили тактику на Авдеевском направлении и продолжают штурмы. Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что оккупанты наступают малыми группами. В то же время, по его словам, количество российских авиаударов упало в 30 раз.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал 2 направления, где активизируются ВС РФ. По его словам, противник хочет начать более интенсивную мобилизацию, чтобы набрать необходимое количество человеческого ресурса. Оккупанты верят, что это обеспечит им наступательные возможности.