После реформы в спецслужбах шпионы РФ стали как никогда опасными, — The Economist

По словам журналистов, приоритетная задача разведки РФ — подготовка к возможному конфликту с НАТО. Москва также стремится подорвать поддержку Украины, похитить секреты, усилить разногласия среди стран НАТО и ослабить влияние Запада на "глобальном Юге".

Российские спецслужбы извлекли уроки из просчетов последних лет, теперь агенты вернулись в западные страны и действуют еще опаснее, чем когда-либо прежде. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на новый отчет Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Исследование RUSI подготовили эксперты центра Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс совместно с экс-министром обороны Украины Александром Данилюком. Свои выводы авторы сделали на основе материалов, которые, как сообщается, были получены от российских спецслужб, и документов спецслужб Украины и ЕС.

Сообщается, что в конце 2022 года первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко возглавил "комитеты особого влияния", которые занимаются операциями против Запада.

В итоге, российская пропаганда стала действовать последовательнее. Для примера приводится Молдова.

Усилились информационные кампании против европейской поддержки Украины. В январе соцсети X (в прошлом Twitter) обнаружили сеть из 50 000 ботов, которые ежедневно распространяли тысячи сообщений для немецкоязычной аудитории. Французская полиция, в свою очередь, обнаружила крупную сеть сайтов с дезинформацией, которой управляли из РФ. Пропаганда была ориентирована на Францию, Германию и Польшу.

Телефоны под запретом

После масштабной реформы в российской военной разведке (ГРУ) сотрудникам части 29155 (отвечала за операции за зарубежные операции, в т.ч. отравления Сергея Скрипаля) запретили брать на работу мобильные устройства. Теперь используется стационарная связь. Обучают агентов на конспиративных объектах, а не в части. Ко всему прочему, отказались от практики найма сотрудников из военнослужащих. Основная часть нынешних сотрудников без военного опыта, и это не позволяет сотрудникам западных спецслужб установить их личности.

Специальное подразделение "Службы специальных операций" (в/ч 54654) формирует сеть нелегалов. Шпионов находят через подставные компании, чтобы скрыть имена. Агентов внедряют в иностранные необоронные министерства и частные организации. Активно работают с иностранными студентами в российских университетах, студентами из балканских стран, стран Африки и прочих развивающихся государств. Им выплачивают стипендии. Ведут вербовку и среди россиян, которые выехали за рубеж.

Империя Евгения Пригожина

Спецслужбы РФ быстро поделили наследие, оставшееся после гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб в августе 2023 года. ФСБ подконтрольны его российские структуры, СВР — медиаикомпании, включая т.н. "фабрику троллей", ГРУ — военизированные структуры (и те, что воюют в Украине, и зарубежные). Структурам, действующим в других странах, в прошлом году поручили набрать 20 000 сотрудников, но план не выполнили.

Авторы публикации называют как свидетельство возобновления активной деятельности российских агентов то, что сыну бывшего губернатора Красноярского края Артему Усу удалось бежать из-под стражи в Италии.

Напомним, что Германия развернула в Литве батальон танков Leopard 2A7V.

Также сообщалось, что если РФ победит Украину, 20 миллионов украинцев мигрируют.