Хотят посеять недовольство: в ISW оценили реакцию Путина и Шойгу на захват Авдеевки

По словам американских аналитиков, глава Минобороны РФ попытался представить пятимесячную российскую наступательную операцию как "ошеломляющий успех с минимальными потерями".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу публично проинформировал президента Российской Федерации Владимир Путин о захвате Авдеевки, что является частью информационной операции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 20 февраля.

"Путин и Шойгу усилили информационную операцию, которую Министерство обороны России начало 19 февраля с целью посеять недовольство и недоверие к украинскому командованию за якобы хаотичный вывод украинских сил из Авдеевки", — констатировали аналитики.

Как отмечают в ISW, Шойгу попытался представить пятимесячную наступательную операцию как "ошеломляющий успех с минимальными потерями", несмотря на то, что по украинским и российским оценкам потери ВС РФ в боях за Авдеевку составили от 16 000 до 47 000 человек.

По мнению аналитиков, попытки Путина и Шойгу представить оккупацию Авдеевки как крупную боевую победу, вероятно, направлены на то, чтобы изобразить для россиян "все более успешные" действия ВС РФ в Украине, а также представить Путина как "компетентного президента военного времени" накануне "выборов".

"Попытки Кремля подчеркнуть успех России в Авдеевке также взаимно поддерживают растущие усилия России использовать захват поселка для создания паники в украинском информационном пространстве и ослабления морального духа украинцев", — считают в ISW.

Напомним, в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Он отметил, что принял это решение во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь в интервью от 20 февраля отметил, что выход из Авдеевки – это многоуровневая сверхсложная операция с точки зрения логистики и управления.