Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в 2024 году, — Bloomberg

Согласно текущим оценкам, Москва не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие, но существует риск аварии, а ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

США сообщили союзникам, что Россия может развернуть ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

По информации источников, Россия разрабатывает космический потенциал для уничтожения спутников с помощью ядерного оружия. В издании добавляют, что такая ядерная боеголовка на орбите нарушит договор о космосе 1967 года, который подписала РФ.

Соответствующая информация появилась после того, как председатель комитета по разведке Палаты представителей США предупредил на прошлой неделе о серьезной, но неопределенной угрозе национальной безопасности США со стороны России. Позже, как напомнили в издании, американский президент Джо Байден заявил, что Кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, которое не представляет прямой угрозы человеческим жизням.

Как это комментируют в РФ

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что в России "были категорически против и сейчас выступают против размещения ядерного оружия в космосе".

"Мы делаем в космосе только то, что имеют другие страны, включая Соединенные Штаты", — сказал глава РФ.

"Космическая гонка" России и Китая

В издании добавляют, что такие "предсказуемые" амбиции Кремля подчеркивают растущую конкуренцию между США, Россией и Китаем за разработку "возможностей нападения" в космосе. Новая "космическая гонка" контрастирует с холодной войной, когда две сверхдержавы заключили серию соглашений о контроле над вооружениями, призванных предотвратить "вепонизацию" космоса.

Согласно текущим оценкам, Москва не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, а ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

По словам человека, знакомого с космическим оружием, последствия любого взрыва в космосе не обязательно будут означать уничтожение спутников, но могут означать сбои, которые требуют исправления ошибок.

Согласно данным ООН по вопросам космического пространства, по состоянию на апрель прошлого года на орбите Земли было почти 7800 рабочих спутников.

По словам источников, США и их союзники пытаются от говорить Россию от развертывания соответствующих средств, особенно через Китай и Индию, которые считаются "более влиятельными" в Москве.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Россия продвигается в попытках развить свой ядерный потенциал, однако она не сможет запустить такое оружие в космос в ближайшее время.