ВСУ сбили семь самолетов РФ за пять дней: в "вечный полет" отправили Су-34 (фото)

Командующий ВС Николай Олещук уточнил, что пилоту Су-35 повезло, ведь он успел сманеврировать, а вот экипаж Су-34 присоединился к другим ликвидированным ВСУ самолетам.

Вооруженные силы Украины сбили еще один российский самолет. В среду, 21 февраля, оккупанты остались без истребителя Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

По его словам, летчик Су-35 успел сманеврировать, а вот экипажу Су-34 повезло гораздо меньше.

"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья", — говорится в сообщении.

Кроме того, Олещук отметил, что имеет хорошие результаты объективного контроля, чтобы "никто не сомневался".

"Ходят слухи, что у меня в последнее время плохое настроение. Не имею на это права! При такой боевой работе оно просто замечательное", — уверяет командующий.

Уничтожение российских самолетов

Напомним, утром 19 февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили два российских самолета Су-34 и Су-35С, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

В воскресенье, 18 февраля, украинские защитники ликвидировали еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В тот же день воины уничтожили 12 ударных дронов типа "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59.

17 февраля Силы обороны Украины сбили три российских истребителя — два Су-34 и один Су-35 над Донецкой областью. Судя по всему, задействовали резервные запасы ПВО, чтобы прикрыть вывод войск из Авдеевки.