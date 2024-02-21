Залужный планировал вывести войска из Авдеевки раньше, потери были бы меньше, — Кривонос (видео)

Генерал-майор запаса ВСУ утверждает, что разведка не выполнила задание, ведь вовремя не обнаружила попытки врага через подземные коммуникации добраться до украинских позиций.

Бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный планировал вывести войска из Авдеевки раньше. Об этом сообщил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016-2019), в интервью Даше Счастливой.

Он отметил, что это не было окончательным фактором в решении о снятии его с должности. Все же приказ раньше отойти из города, который любой ценой пыталась захватить российские оккупанты, спас бы больше жизней.

"То, что Залужный хотел выводить наши войска из Авдеевки, так оно и есть", — сообщил Кривонос.

По его словам, у главкома с президентом существовало достаточно недоразумений. Уже до ситуации в Авдеевке между чиновниками были определенные противоречия.

По его мнению, держать город непосредственно уже не было смысла. Кривонос отметил, что разведка не выполнила задачу, ведь вовремя не обнаружила попытки врага через подземные коммуникации добраться до украинских позиций.

Ситуация в районе Авдеевки

В отчете Генерального штаба ВСУ от 21 февраля говорится о том, что в районе Авдеевки продолжаются бои. Украинские защитники отбили 13 раз вражеских атак. Это произошло в окрестностях населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское.

Силы обороны Украины отбили также наступление противника в районе Бахмута. Возле села Ивановское российские оккупанты совершили две атаки.

Напомним, 21 февраля боец 110-й ОМБр Виктор Беляк рассказал, что в Авдеевке укрепрайон "Зенит" был одной из главных целей российских войск. Эту позицию обстреливали минометами, танками, БМП и дронами-камикадзе. По его словам, по дороге к городу лежат около десяти тел погибших бойцов ВСУ. Установить их личности можно только методом исключения.