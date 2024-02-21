"Мои слова исказили": нардеп Ивченко заявил, что против ограничения права на получение образования

Народный депутат Вадим Ивченко уверяет, что до последнего будет отстаивать "концепцию справедливой мобилизации". Он попросил у украинцев "не искать измену там, где ее не было".

Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, который ранее предложил отказывать в услугах детям людей, которые уклоняются от мобилизации и не стоят на воинском учете, заявил, что его слова "перекрутили и исказили". Об этом он написал в своем Facebook.

Нардеп подчеркнул, что выступает против любых норм законона о мобилизации, которые нарушают или ограничивают конституционные права граждан.

"В частности, введение электронных повесток, запрет на операции с недвижимостью и использование денежных средств, отмену получения любых пособий и т.д.", — уточняет он.

Ивченко добавляет, что категорически против любых ограничений, которые будут касаться получения детьми мужчин, которые не мобилизованы, высшего образования.

"Мои слова просто перекрутили и исказили. Дети — это будущее нации и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы нормы закона о мобилизации, которые ограничивают права детей получать высшее образование, не прошли в Парламенте. Я буду голосовать против таких предложений", — уверяет депутат.

Кроме того, он отметил, что до последнего будет отстаивать "концепцию справедливой мобилизации".

"Поэтому давайте не искать "измену" там, где ее не было, а направим силы на приближение нашей Победы", — говорится в сообщении.

Ограничение прав для детей уклонистов

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в одном из своих интервью заявил, что Украина может отказать в некоторых услугах детям, родители которых продолжают уклоняться от военной службы и не стоят на учете.

"Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в ЗВО", — заявил Вадим Ивченко.

Он считает, что это вполне нормальный процесс, чтобы заставить мужчин выполнять гражданский долг, и обратил внимание на опыт Израиля, который также находится в состоянии войны.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что никто не будет ограничивать детей в их праве на образование и ранее распространенная в сети новость об этом не соответствует действительности.