В РФ застрелился пропагандист, который рассказал о потерях россиян в боях за Авдеевку, — соцсети

Блогер Сергей Стерненко утверждает, что россияне "затравили" Андрея Морозова с позывным "Мурз" после того, как он публично озвучил огромные потери ВС РФ на Авдеевском направлении.

Известный оккупант и пропагандист Андрей Морозов "Мурз" покончил с собой после того, как столкнулся с давлением из-за публикации информации о потерях российских вооруженных сил в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщил украинский активист и блогер Сергей Стерненко в Telegram.

Пропагандист, который был автором канала "Нам пишут из Янины", опубликовал 18 февраля информацию о предполагаемых потерях российских вооруженных сил в боях за Авдеевку: 16 тысяч военнослужащих и 300 единиц бронетехники. Он также отметил, что потери сил обороны Украины являются значительно меньшими.

"Его затравили другие российские пропагандисты, потому что он раскрывал данные о потерях. В частности, он заявлял, что в штурмах Авдеевки россияне лишились погибших около 16 000 солдат", — пишет Стерненко.

Пост Сергея Стерненко

21 февраля Морозов оставил прощальный пост в своем Telegram-канале. Пропагандист написал, что его заставили удалить пост о потерях российской армии.

Пост Андрея Морозова

Украинский журналист Денис Казанский также сообщил о самоубийстве оккупанта.

"Это настолько замечательно, что даже нечего добавить. Морозов был фанатичным украинофобом и сталинистом, воевал на Донбассе против Украины с 2014 года, призывал к геноциду и массовым убийствам украинцев", — подчеркнул украинский журналист.

По текущей информации, официальных подтверждений со стороны РФ о его смерти нет.

Напомним, что подполковник Вооруженных сил Российской Федерации Дмитрий Лисицкий застрелился в своей квартире в Ставрополе после провала оккупантов на юге Украины.