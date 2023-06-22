"Не перенес потерю полка": подполковник ВС РФ застрелился после "мясных штурмов", – росСМИ

По мнению российских военных, причиной самоубийства Дмитрия Лисицкого могли стать провальные наступления ВС РФ на Херсон и аэропорт в Николаеве.

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Подполковник Вооруженных сил Российской Федерации Дмитрий Лисицкий застрелился в своей квартире в Ставрополе после провала оккупантов на юге Украины. Об этом сообщила Русская служба BBC 21 июня.

В публикации говорится, Лисицкого нашли мертвым 26 марта. По мнению лиц, близких к российскому офицеру, его смерть связана с неудачными наступлениями оккупантов в 2022 году под руководством генерала Аркадия Марзоева.

Как отмечает один из военкоров РФ, около полутора тысяч военных погибли под командованием Марзоева. По его словам, командир приказал десантникам 247-го полка штурмовать Херсон, где они попали в засаду и понесли большие потери. Ситуация с "мясными штурмами" повторилась при попытке ВС РФ наступать на аэропорт в Николаеве.

"Всего за два дня 247-й ДШП потерял 76 человек убитыми и порядка 140 ранеными, уничтожено 9 боевых машин", — заявил блогер.

Двое российских военных утверждали в разговоре с журналистами, что Лисицкий смог вывести свой батальон из окружения в николаевском аэропорту без потерь. По их словам, он организовал оборону по реке Ингулец, которая продержалась вплоть до ухода ВС РФ с правого берега Днепра.

"Он жил полком, это тоже могло повлиять. Не перенес потерю полка", — сказал бывший подчиненный Лисицкого.

Напомним, что 21 июня командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр Юрий Федоренко сообщил, что российские отряды "Шторм Z" своими телами сокращают заминированную серую зону на Купянском направлении.

Ранее, 19 июня, бывший командир полка "Азов" майор Максим Жорин отметил, что командование ВС РФ мотивирует своих подчиненных воевать при помощи угроз и насилия. По его словам, в российской армии распространены "заградотряды".