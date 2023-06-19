"Нам никогда не понять": майор ВСУ рассказал, что мотивирует россиян воевать

По словам экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, чтобы заставить россиян воевать, командиры РФ прибегают к угрозам и используют "заградотряды".

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Командование Вооруженных сил Российской Федерации мотивирует своих подчиненных воевать при помощи угроз и насилия. Об этом написал бывший командир полка "Азов" майор Максим Жорин в своем Telegram-канале 19 июня.

Украинский защитник отметил, что в битве за Бахмут российские оккупанты потеряли десятки тысяч солдат. По его словам, в городе остается существенно количество тел россиян, которые никто не намерен забирать.

"Нам никогда не понять столь циничного отношения к человеческой жизни. Они подлы и нечестны не только по отношению к своему противнику, но и к своим людям", — констатировал Жорин.

Как отмечает майор ВСУ, главной мотивацией россиян идти на передовую является не любовь к своей стране или долг перед государством, а насилие. В частности, Жорин упомянул о существовании в российской армии "заградотрядов", которые применяются оккупантами практически на всех направлениях.

"Чтобы мотивировать россиян выйти на позиции, командиры либо угрожают, либо бьют или даже убивают своих подчиненных", — заключил экс-командир полка "Азов".

Напомним, что 14 июня Максим Жорин отмечал, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ на Бахмутском направлении останавливается только для того, чтобы закрепиться на занятых позициях. При этом ВС РФ перебрасывают туда свежие резервы.

Мы также сообщали, что по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр от 19 июня, украинские военные на прошлой неделе продвигались на Бахмутском направлении, а российские оккупанты прилагали много усилий для остановки наступления.

Еще мы писали, что по информации BILD от 19 июня, российские оккупационные силы, вероятно, потеряли контроль за частью Бахмута благодаря успешным действиям ВСУ. Об этом журналисты узнали из документов Министерства обороны Германии.