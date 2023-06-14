"Останавливаемся только чтобы закрепиться", — майор Жорин рассказал о боях под Бахмутом

По словам экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, бойцы ВСУ делают остановки только лишь затем, чтобы закрепиться на занятых рубежах и подготовиться к дальнейшим действиям.

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На Бахмутском направлении 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в своей полосе ответственности останавливаться не планирует. Российские войска, в свою очередь, спешно перебрасывают свежие резервы и соединяют разные подразделения. Об этом рассказал майор ВСУ и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в Telegram.

"Останавливаемся только для того, чтобы закрепиться на занятых позициях и подготовиться к дальнейшим действиям", — написал он.

7 июня Жорин сообщал, что у российских военных началась истерика после того, как под Бахмут начали перебрасывать штурмовиков. Мотострелковые бригады, ВДВ и штурмовики пытаются сдерживать наступление ВСУ, но идти в ответные атаки им в панике не удастся.

Напомним, что руководство Нидерландов решило закупить для Украины радары за €150 млн. По словам главы Минобороны Нидерландов, эта техника будет использоваться в Украине для поиска, локализации и отслеживания воздушных, наземных, а также морских целей.

Также сообщалось, что полицейские показали, как спасали людей в Краматорске после российского удара. Войска РФ атаковали Краматорск 14 июня, здесь продолжается спасательная операция, из-под завалов достают людей.