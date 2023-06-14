"Зупиняємось тільки щоб закріпитися", — майор Жорін розповів про бої під Бахмутом

За словами екс-командира полку "Азов" Максима Жоріна, бійці ЗСУ роблять зупинки лише для того, щоб закріпитися на зайнятих рубежах і підготуватися до подальших дій.

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На Бахмутському напрямку 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ у своїй смузі відповідальності не планує зупинятися. Російські війська, своєю чергою, швидко перекидають нові резерви і з'єднують різні підрозділи. Про це розповів майор ЗСУ та екс-командир полку "Азов" Максим Жорін у Telegram.

"Зупиняємось тільки для того, щоб закріпитися на зайнятих позиціях та підготуватися до подальших дій", — написав він.

7 червня Жорін повідомляв, що російські військові почали істерику після того, як під Бахмут почали перекидати штурмовиків. Мотострілкові бригади, ВДВ і штурмовики намагаються стримувати наступ ЗСУ, але йти в атаки у відповідь їм у паніці не вдасться.

Нагадаємо, що керівництво Нідерландів вирішило закупити для України радари за €150 млн. За словами голови Міноборони Нідерландів, ця техніка використовуватиметься в Україні для пошуку, локалізації та відстеження повітряних, наземних та морських цілей.

Також повідомлялося, що поліцейські показали, як рятували людей у Краматорську після російського удару. Війська РФ атакували Краматорськ 14 червня, тут триває рятувальна операція, з-під завалів дістають людей.